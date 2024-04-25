Врач Ирина Образ рассказала, что многие пациентки становятся матерями после химиотерапии | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 16:06 Врач Ирина Образ рассказала, что многие пациентки становятся матерями после химиотерапии

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Во врачебной практике встречается много случаев, когда пациентки после лечения онкологических заболеваний химиотерапией становились матерями. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала заведующая дневным стационаром противоопухолевой лекарственной терапии № 1 Ирина Образ.

«Нужно понимать, что после завершения лечения должно пройти достаточное количество времени до наступления беременности. Будущей маме нужно пройти тщательное обследование у гинеколога», — добавила медик.

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Онкологи отмечают, что зачатие ребенка после рака молочной, щитовидной железы и яичника — это достаточно рискованное мероприятие. Перед тем, как планировать беременность, нужно пройти полное восстановление, сказала Образ.