Врач Ирина Образ рассказала, что многие пациентки становятся матерями после химиотерапии | 360°

25 апреля 2024, 16:06
Врач Ирина Образ рассказала, что многие пациентки становятся матерями после химиотерапии
Во врачебной практике встречается много случаев, когда пациентки после лечения онкологических заболеваний химиотерапией становились матерями. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала заведующая дневным стационаром противоопухолевой лекарственной терапии № 1 Ирина Образ.
«Нужно понимать, что после завершения лечения должно пройти достаточное количество времени до наступления беременности. Будущей маме нужно пройти тщательное обследование у гинеколога», — добавила медик.
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Онкологи отмечают, что зачатие ребенка после рака молочной, щитовидной железы и яичника — это достаточно рискованное мероприятие. Перед тем, как планировать беременность, нужно пройти полное восстановление, сказала Образ.
Беременность
Онкология
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