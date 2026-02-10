Врач Ионова отметила, что лишний вес у детей связан с чрезмерным использованием гаджетов и повышенной тревогой

По данным Минздрава, 30% детей в России имеют лишний вес, а 2% страдают ожирением. О причинах этой проблемы в эфире радио Sputnik рассказала врач, психолог и анти-диетолог Лидия Ионова.

Специалист отметила, что детское ожирение — глобальная проблема, которую усугубила пандемия COVID-19 из-за снижения физической активности. Она связана с образом жизни, в частности, с чрезмерным использованием гаджетов и повышенной тревогой.

«Дети, также как и взрослые, на это реагируют едой, то есть эмоционально, чтобы успокоиться, люди едят», — пояснила Ионова.

Качество продуктов питания тоже играет роль. Анти-диетолог обратила внимание на большое количество ультраобработанных продуктов в магазинах, которые дети часто потребляют. По ее словам, родители не всегда успевают следить за рационом детей из-за занятости или недостатка информации о здоровом питании.