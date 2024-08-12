Врач Ионов: прыщи часто появляются на подбородке при расстройстве ЖКТ

Терапевт Станислав Ионов перечислил главные причины появления прыщей на подбородке. Одна из них — наличие патогенов на коже, отметил медик в беседе с News.ru.

По его словам, сыпь на нижней части лица также может появляться из-за расстройства желудочно-кишечного тракта. Нарушение полезной флоры в ЖКТ приводит к проблемам в синтезе витаминов и биологически активных веществ, пояснил врач.

Ионов добавил, что порой акне — результат перестройки эндокринной системы. Речь идет о периоде полового созревания.

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