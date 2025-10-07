Врач Ионов отметил, что предотвратить ангину осенью можно, если заниматься спортом и плотно завтракать

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал NEWS.ru , как не заболеть ангиной осенью. По его мнению, предотвратить заболевание можно, если заниматься спортом, плотно завтракать и носить хлопковую одежду.

Ионов подчеркнул, что укрепление иммунитета также достигается за счет сбалансированного питания и регулярного ухода за полостью рта. Он рекомендует носить свободную верхнюю одежду и нижнее белье из хлопка, а также заниматься физкультурой для профилактики ангины.

Особое внимание профессор уделяет правильному питанию. Он советует обогатить рацион витаминами, ограничить простые углеводы и включить сложные углеводы из овощей и фруктов.

«Питание должно быть дробным, частым — так оно будет лучше усваиваться», — отметил Ионов.