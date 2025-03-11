Врач Ионов: масляная вытяжка из чеснока помогает избавиться от насморка

Насморк можно вылечить не только каплями. О немедикаментозных способах облегчения дыхания рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов в интервью Life .

Врач посоветовал делать масляную вытяжку из чеснока: нужно мелко натереть чеснок, залить его рафинированным подсолнечным маслом, дать настояться и капать в нос. Получится эффективное средство, потому что фитонциды из чеснока борются с вирусами и бактериями, а масло смазывает слизистую. Для детей можно сделать мешочек из марли, положить туда чеснок или поставить у кроватки чашку с чесноком на ночь.

Дышать свободно также помогает облепиховое масло: оно и борется с вирусами, и восстанавливает слизистую оболочку носа. С этой же целью можно использовать масло чайного дерева.

Быстро облегчит состояние прогревание: можно сварить яйцо вкрутую и приложить к носу или использовать синюю лампу с рефлектором в виде полусферы. Тепло должно распределиться так, чтобы чувствовалось давление в области пазух носа и надбровных дуг.

Наконец, можно помассировать точки между большим и указательным пальцем, крылья носа справа и слева, точку над носовой складкой в районе фронтальных пазух. Массаж каждой зоны должен длиться 30 секунд, резюмировал Ионов.