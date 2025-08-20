Врач-инфекционист Столярова предостерегла от покупки разрезанных арбузов

В период созревания бахчевых культур на рынках и в торговых точках нередко можно увидеть половинки арбузов и дынь, завернутые в пищевую пленку. Врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова рассказала «Газете.Ru» , что покупка таких продуктов может быть опасна.

«Через такие нарезанные арбузы и дыни можно заразиться бактериями (сальмонелла, кишечная палочка, листерии), которые могут попасть на тыквину (так называют плод арбуза, согласно ботанической терминологии) при нарушении гигиены нарезки или хранения», — сообщила она.

Также существует риск заражения плесенью или дрожжами, которые развиваются при долгом контакте с воздухом и теплом. Употребление инфицированного арбуза может привести к пищевому отравлению и тяжелым осложнениям у уязвимых групп населения.

«В идеале следует при возможности покупать целый арбуз… При покупке разрезанного арбуза в стационарной точке следует обратить внимание на то, указано ли время нарезки и срок годности на упаковке», — заключила доктор.