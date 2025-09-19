Врач Индилова посоветовала включить пептиды и ниацинамид в осенний уход за кожей

Косметолог и дерматовенеролог Наталья Индилова поделилась с « Известиями » особенностями ухода за кожей в осенний период.

Как пояснила специалист, продолжительное пребывание на солнце летом приводит к обезвоживанию кожи и повышенной пигментации. Осенние колебания температуры воздуха и уменьшение его влажности усиливают негативное воздействие, провоцируя раздражение, ощущение сухости и потерю здорового сияния.

Косметолог посоветовала использовать мягкие пенки и крем-гели для умывания, а также включить в уход пептиды, ниацинамид и ретинол. Важно не забывать о солнцезащитных средствах и антиоксидантах, таких как витамин C.

Для борьбы с воспалениями Индилова рекомендовала начинать с бережного очищения и увлажнения. После этого можно переходить к более интенсивным процедурам, таким как химические пилинги, лазерные процедуры и мезотерапия.