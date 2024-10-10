Врач Инамова: различные вирусы могут выступать триггерами аутоиммунных заболеваний
Разного рода вирусы, в том числе коронавирус, могут выступать триггерами в развитии аутоиммунных заболеваний. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщила врач-ревматолог Оксана Инамова.
Среди других пусковых механизмов медика выделила курение и избыточное солнце, которое провоцирует развития системной красной волчанки.
«Наша задача — понять, что за антитела начала вырабатывать организм и как попытаться уменьшить это патологическое действие», — пояснила врач.
Она также призвала контролировать уровень витамина D в организме, который влияет на развитие группы подобных заболеваний.
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