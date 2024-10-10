Врач Инамова: различные вирусы могут выступать триггерами аутоиммунных заболеваний

Разного рода вирусы, в том числе коронавирус, могут выступать триггерами в развитии аутоиммунных заболеваний. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщила врач-ревматолог Оксана Инамова.

Среди других пусковых механизмов медика выделила курение и избыточное солнце, которое провоцирует развития системной красной волчанки.

«Наша задача — понять, что за антитела начала вырабатывать организм и как попытаться уменьшить это патологическое действие», — пояснила врач.

Она также призвала контролировать уровень витамина D в организме, который влияет на развитие группы подобных заболеваний.