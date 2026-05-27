Врач-иммунолог Болибок рассказал о симптомах солнечной крапивницы

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок предупредил RT о рисках солнечной крапивницы — хронического заболевания, при котором кожа реагирует на солнечный свет появлением волдырей, покраснений и сильного зуда.

По словам специалиста, точная причина такой реакции кожи до конца не изучена. «Это идиопатическая реакция, то есть возникающая спонтанно», — отметил он.

Болибок подчеркнул, что заболевание может проявиться в любом возрасте, но чаще всего страдают люди от 20 до 40 лет. Генетическая предрасположенность играет важную роль: у примерно 20% пациентов есть родственники с различными формами крапивницы или атопическими заболеваниями.

Симптомы заболевания развиваются быстро. В тяжелых случаях, если облучена большая площадь тела, возможны системные реакции: падение артериального давления, головокружение и даже анафилактоидный шок.

Хотя предотвратить появление болезни невозможно, можно свести частоту рецидивов к минимуму. Врач рекомендовал носить легкую, но максимально закрытую одежду из плотных тканей с длинным рукавом и избегать нахождения на улице в часы пиковой солнечной активности — с 11 до 16 часов.