Врач Иловайская порекомендовала отказаться от тяжелой пищи за 3-4 часа до сна

Миллионы людей страдают от бессонницы, но преодолеть ее можно и без медикаментов. Врач-эндокринолог «Олимп Клиник МАРС», главный специалист Группы компаний Олимп Здоровья по междисциплинарной эндокринологии, доктор медицинских наук Ирэна Иловайская поделилась с Life.ru советами по улучшению сна путем изменения привычек и образа жизни.

Специалист рекомендует отказаться от тяжелой пищи за три-четыре часа до сна, избегать жирных блюд и простых углеводов, а также ограничить потребление кофеина, включая кофе, чай, энергетики и некоторые обезболивающие.

Важную роль играет гигиена сна. За пару часов до отдыха стоит отложить телефоны, компьютеры и телевизор, так как излучение от экранов активизирует симпатическую нервную систему и мешает выработке мелатонина. Вечерние прогулки, расслабляющие ванны с лавандой или морской солью будут полезны.

Если в течение двух-трех недель такие меры не помогают, необходимо обратиться к специалисту: терапевту, неврологу, сомнологу, а при лишнем весе — к эндокринологу.

«Самолечение, особенно с применением снотворных препаратов, может быть опасным. Бесконтрольный прием средств от бессонницы способен вызвать побочные эффекты и усугубить проблему. Поэтому любые медикаменты должны назначаться только врачом после очной консультации», — подчеркнула Ирэна Иловайская.