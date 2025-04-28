Врач Ильницкий связал резкие погодные колебания с ускоренным старением

Терапевт и гериатр Андрей Ильницкий рассказал « Газете.ru », что глобальное потепление и резкие погодные изменения приводят к преждевременному старению организма.

По словам специалиста, волны жары, мягкие зимы и перепады температуры воздуха создают дополнительную нагрузку на организм, из-за чего развиваются так называемые «прокси-болезни старения». К ним относятся гипертония, атеросклероз, диабет и ожирение.

«Эти заболевания по механизму своего развития очень похожи на старение, и частота их возникновения увеличивается с возрастом», — пояснил врач.

Ильницкий добавил, что в экологически чистых регионах люди реже страдают от инсультов, легче справляются со стрессом. На взгляд эксперта, будущее стоит именно за чистыми городами — агрополисами с садами на крышах и огородами во дворах.