Врач Ильяшенко посоветовала отказаться от белого хлеба людям с проблемами ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко в разговоре с РИА «Новости» объяснила вред белого хлеба. По ее словам, этот продукт не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением и заболеваниями органов ЖКТ.
Дело в том, что у белого хлеба достаточно высокий гликемический индекс. Кроме того, в нем содержится глютен, противопоказанный людям с целиакией, то есть с непереносимостью глиадина или глютена, написала «Свободная пресса».
Врач призывает внимательнее относится к белому хлебу тем, кто страдает запорами, поскольку его частое употребление приводит к усугублению проблемы.
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