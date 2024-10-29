Врач Ильяшенко посоветовала отказаться от белого хлеба людям с проблемами ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко в разговоре с РИА «Новости» объяснила вред белого хлеба. По ее словам, этот продукт не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением и заболеваниями органов ЖКТ.

Дело в том, что у белого хлеба достаточно высокий гликемический индекс. Кроме того, в нем содержится глютен, противопоказанный людям с целиакией, то есть с непереносимостью глиадина или глютена, написала «Свободная пресса».

Врач призывает внимательнее относится к белому хлебу тем, кто страдает запорами, поскольку его частое употребление приводит к усугублению проблемы.