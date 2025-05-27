Врач Ильина призвала использовать гель для умывания с pH 4,5-5,5 при жирной коже

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина поделилась советами по уходу за жирной кожей в летний период. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, распространенная ошибка — ежедневное использование гидрофильных масел для умывания. Также многие игнорируют солнцезащитные средства при высоком ультрафиолетовом индексе.

«При помощи гидрофильного масла можно удалить декоративную косметику и солнцезащитный крем, а следующим этапом гелем или пенкой нужно избавиться от остатков смывающего средства и поверхностных загрязнений», — отметила врач.

Она также призвала обращать внимание на уровень pH таких косметических продуктов: для ежедневного использования оптимален диапазон 4,5–5,5. Для увлажнения Ильина рекомендовала применять средства с легкой текстурой, которые быстро впитываются и обладают матирующими и маскирующими свойствами.