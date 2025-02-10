Врач Игнатикова: резкое снижение калорийности пищи приводит к «скрытому» голоду

Так называемый «скрытый» голод возникает из-за недостатка полезных веществ в рационе. Об этом явлении рассказала диетолог Елена Игнатикова в интервью радио Sputnik.
По словам специалиста, постоянное чувство голода может возникнуть даже у здоровых людей при неправильном распределении калорий в течение дня. Она отметила, что резкое сокращение калорийности диеты может спровоцировать дефицит питательных веществ и витаминов, что приводит к повышенному аппетиту и возможному набору веса.
Для предотвращения этого состояния необходимо сбалансированное питание и, возможно, дополнительный прием витаминов под наблюдением врача, заключила эксперт Игнатикова.
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