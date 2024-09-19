Врач Хухрев: живот может болеть на фоне стресса

Болевые ощущения в животе нередко появляются на фоне стрессовых ситуаций и чрезмерного нервного напряжения. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в народе спазмы в животе из-за стресса еще называют «медвежьей болезнью».

Кроме того, часто боль появляется после употребления определенных продуктов. Так, вздутие в нижних отделах желудочно-кишечного тракта могут вызывать горох, капуста с большим количеством неперевариваемой клетчатки и молочные продукты, отметил Хухрев.