Врач Хухрев сообщил, что некоторые таблетки целенаправленно рекомендуется запивать апельсиновым соком

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik рассказал, что запивать лекарства лучше всего водой. Однако в некоторых случаях можно использовать цитрусовые соки.

Хухрев пояснил, что некоторые таблетки целенаправленно рекомендуют запивать апельсиновым соком. Это касается, например, препаратов железа, для оптимального всасывания которых необходим витамин С, содержащийся в цитрусовых соках в большом количестве.

Врач подчеркнул, что исключение составляет грейпфрутовый сок. Его не рекомендуется сочетать с препаратами, снижающими уровень холестерина, так как он блокирует правильную трансформацию статина в печени.

Перед приемом препаратов врач советует внимательно читать инструкцию, поскольку действующее вещество может разрушаться под воздействием других напитков, например чая или кофе.