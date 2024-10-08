При контрастных температурах достаточно просто подхватить простуду. Как одеваться, чтобы избежать неприятных последствий, рассказал терапевт Алексей Хухрев в беседе с радиостанцией Sputnik .

Врач посоветовал держать голову — важный орган, участвующий в терморегуляции — в холоде.

«Мозг, как любой процессор, не любит перегреваться. И охлаждение здесь все-таки, скорее, плюс, чем минус, поэтому излишне кутать голову не надо», — пояснил медик.

А вот ноги должны быть в тепле. По словам эксперта, именно конечности запускают разные иммунологические реакции, и при их переохлаждении возникает простуда.