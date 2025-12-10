Врач Хухрев предупредил о риске застудить затылочный или лицевой нерв при выходе на улицу с мокрыми волосами

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в разговоре с радио Sputnik предупредил, что выход на улицу с мокрой головой может стать причиной застуженного затылочного или лицевого нерва. Это может вызвать болевой синдром, который требует длительного лечения и способен привести к параличу половины лица.

Как уточнила «Газета.Ru», хотя мозг надежно защищен, другие проблемы, такие как недолеченные зубы, на сквозняке и во влажном воздухе могут обостряться и давать осложнения. Особенно актуальна эта проблема осенью, в частности, в ноябре, подчеркнул Хухрев.