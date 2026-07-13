Врач Хухрев предупредил, что в копченой рыбе содержатся канцерогенные продукты

Он подчеркнул, что при правильном приготовлении и соблюдении условий хранения такая рыба безопасна. Хухрев отметил, что опасаться паразитов не стоит, поскольку при правильном копчении белки рыбы и паразитов сворачиваются и готовятся.

Тем не менее врач указал, что сам процесс копчения не является полезным для здоровья. В копченой рыбе содержатся канцерогенные продукты, а также большое количество жиров. Поэтому людям с проблемами поджелудочной железы и перевариванием жирной пищи не стоит злоупотреблять таким продуктом.

«Ничего полезного в копченой рыбе нет, кроме того, что она вкусная», — заключил врач.