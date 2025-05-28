Врач Хухрев не оценил тренд из TikTok о пользе позы лежа на животе

Врач-терапевт Алексей Хухрев в эфире радио Sputnik высказал мнение о популярном в TikTok тренде, который предлагает бороться с болями в спине и шее с помощью десятиминутного лежания на животе.

Специалист по гериатрической физиотерапии Лия Веребес утверждает, что из-за частого использования гаджетов до 73 % студентов и 65 % удаленных работников страдают от подобных проблем. Пользователи соцсети верят, что такая поза улучшает осанку и помогает избавиться от «техношеи».

Однако, по мнению Хухрева, кратковременное лежание на животе не оказывает существенного влияния на организм. Он пояснил, что человеческое тело формировалось тысячелетиями и не изменится из-за десяти минут в одной позе. Подъем головы во время лежания, например, при чтении или просмотре контента, только усиливает нагрузку на позвоночник, написал aif.ru.

Врач предложил использовать проверенные методы релаксации, такие как применение валиков под определенные зоны в положении лежа на спине. Это помогает расслабить мышцы шеи, межлопаточной области и поясницы, снижая дискомфорт от длительной работы с гаджетами.