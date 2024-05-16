Врач Хухрев назвал нехватку железа причиной болезненных спазмов в ногах | 360°

16 мая 2024, 10:55
Врач Хухрев назвал нехватку железа причиной болезненных спазмов в ногах
Болезненные судороги в икроножных мышцах могут возникать из-за недостатка железа в организме и при нарушении электролитного баланса. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, также подобный симптом зачастую возникает на фоне дисбаланса магния в организме и гормонов щитовидной железы. Кроме того, судороги в ногах бывают связаны с деградацией мышц из-за отсутствия регулярных тренировок.
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Хухрев отметил, что снять болезненный спазм поможет определенное упражнение. Для этого нужно встать лицом к стене и начать на нее облокачиваться, постепенно растягивая икроножные мышцы.
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