Врач Хромушкина: правило «20-20-20» поможет сохранить здоровье глаз
Офтальмолог Наталья Хромушкина рассказала в беседе с «ТСН24», как предотвратить переутомление и напряжение глаз при чтении с любого носителя.
Врач посоветовала обратить внимание на правило «20-20-20».
«Каждые 20 минут отрывайте взгляд от текста и в течение 20 секунд смотрите на объект, расположенный на расстоянии около шести метров. Это способствует расслаблению глазных мышц и снижению нагрузки», — пояснила эксперт.
По ее словам, также рекомендуется каждый час делать более длительные перерывы: вставать, прогуливаться и выполнять упражнения для глаз.
Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию. Медик посоветовала держать книгу или планшет на расстоянии вытянутой руки.