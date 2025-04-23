Врач Хромушкина: правило «20-20-20» поможет сохранить здоровье глаз

Офтальмолог Наталья Хромушкина рассказала в беседе с « ТСН24 », как предотвратить переутомление и напряжение глаз при чтении с любого носителя.

Врач посоветовала обратить внимание на правило «20-20-20».

«Каждые 20 минут отрывайте взгляд от текста и в течение 20 секунд смотрите на объект, расположенный на расстоянии около шести метров. Это способствует расслаблению глазных мышц и снижению нагрузки», — пояснила эксперт.

По ее словам, также рекомендуется каждый час делать более длительные перерывы: вставать, прогуливаться и выполнять упражнения для глаз.

Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию. Медик посоветовала держать книгу или планшет на расстоянии вытянутой руки.