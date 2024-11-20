Врач Хорошев: связь между дневным сном и риском развития диабета зависит от «контекста жизни»
Связь между повышенными рисками появления сахарного диабета II типа и долгим дневным сном зависит от «контекста жизни». Такое мнение высказал невролог Павел Хорошев в беседе с «Инфо 24».
Если человек в принципе мало двигается и много ест, то он столкнется с прибавкой в весе. Следующий этап — развитие диабета, пояснил врач.
«А если он спит после обеда — час, два, да хоть три — и после этого идет в тренажерный зал или час гуляет и умеренно ест, считая калории, о каком диабете мы можем говорить?» — заявил медик.
По его словам, снизить вероятность возникновения заболеваний поможет подсчет калорий. А вот дневной отдых никак не влияет на формирование негативных сценариев.