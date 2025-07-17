Врач Хорошев рассказал, что при менингококковой инфекции тяжело наклонять голову

Заведующий лабораторией особо опасных инфекций ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Михаил Хорошев объяснил в беседе с ИА НСН , как распознать характерный симптом заболевания. По его словам, при менингококковой инфекции человек не может наклонить голову и коснуться подбородком груди.

Хорошев отметил, что на начальных стадиях симптомы инфекции похожи на ОРВИ: головная боль, температура, боль при глотании, тошнота и рвота. Но ригидность задних мышц — это повод немедленно обратиться к врачу.

«Из-за ригидности... коснуться подбородком ключицы и верхней части груди просто невозможно... Если есть такие симптомы... нужно просто неотложно обращаться к врачу», — подчеркнул он.

Врач предупредил, что промедление в лечении может привести к инвалидности и смерти.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Павел Волчков сообщил, что в группе риска по менингиту находятся люди с ВИЧ, врожденными нарушениями иммунной системы и пациенты после химиотерапии.