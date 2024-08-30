Врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев рассказал Общественной Службе Новостей , что старение организма связано с различными дефектами, а также химическими и физическими процессами, влияющими на ДНК и РНК.

Однако этот процесс может замедляться при наличии полноценного питания и отсутствии чрезмерных нагрузок. По словам специалиста, ученые живут дольше всех, что подтверждено статистическими данными.

Средняя продолжительность жизни ученого составляет 90 лет. Это связано с тем, что они погружены в свою работу, не прибегают к токсичным способам справляться с трудностями и понимают ценность своей жизни. Кроме того, их рабочие условия способствуют долгой и продуктивной жизни благодаря поддержанию здоровья теломеров, специальных механизмах, защищающих резервный аппарат организма.