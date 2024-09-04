Врач Хорошев: кратковременный сон крайне опасен для здоровья

Японец Дайсуке Хоре утверждает, что спит по 30 минут в день на протяжении уже трех лет. Однако такой кратковременный сон крайне опасен для здоровья человека, рассказал врач-невролог Павел Хорошев сайту info24.ru .

По словам специалиста, японец вводит всех в заблуждение. Тридцати минут сна однозначно недостаточно для минимальной работы мозга. За полчаса сна мозг может только дойти до необходимой фазы, при которой эта работа может быть начата.

Если бы слова японца были правдой, его когнитивные способности уже бы давно очень сильно пострадали, отметил Хорошев.