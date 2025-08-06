Врач Ходова рассказала, что взрослый человек должен выпивать два-три литра воды в день летом

В жаркую погоду важно внимательно подходить к выбору напитков, чтобы они приносили пользу и утоляли жажду. Врач-терапевт клиники IQ Plastique Дзерасса Ходова поделилась с «Газетой.Ru» рекомендациями по выбору напитков летом.

Терапевт подчеркнула, что с медицинской точки зрения наиболее подходящими являются питьевая вода, минеральные воды, травяные чаи и овощные соки, написали «Известия».

Однако есть напитки, потребление которых летом следует сократить. Например, кофе, по словам Ходовой, обладает мочегонным эффектом, что не всегда нужно в жару.

Также врач напомнила о нормах потребления жидкости летом. Взрослый человек должен выпивать два-три литра воды в день, а при повышенной физической активности количество потребляемой жидкости может увеличиться на литр.