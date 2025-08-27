Врач Холодов рассказал, что вид горизонта снижает уровень кортизола

Главный врач клиники ментального здоровья «Аксона», психиатр Эдуард Холодов, поделился с « Вечерней Москвой » мнением о том, как путешествия могут влиять на эмоциональное и психологическое состояние человека.

По словам медика, новые места оказывают положительное воздействие на ментальное самочувствие. Это связано с эффектом новизны, разрывом рутины, осознанностью и расширением знаний.

«Дороги учат нас важному: если зашли в тупик, всегда можно развернуться и пойти другой дорогой. В этом вся суть психотерапии», — отметил эксперт.

Врач также рассказал о методах «ландшафтной терапии», которые все чаще используются в современной психиатрии. Исследования показали, что вид горизонта снижает уровень кортизола на 27%, шум прибоя синхронизирует мозговые волны, а кратковременные выезды на природу повышают когнитивные способности.