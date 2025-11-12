Врач Хоконова отнесла к неожиданным причинам головной боли злоупотребление кофе

Врач Диана Хоконова перечислила несколько неочевидных факторов, которые могут вызывать головную боль. По ее словам, к ним относятся употребление кофе и мороженого, написала Lenta.ru .

Кратковременная боль в лобной области может возникать из-за нарушения кровотока, вызванного быстрым поеданием мороженого, чрезмерным потреблением кофе или приемом некоторых лекарств в высоких дозах.

Еще одной причиной может стать избыточная нагрузка на шейный отдел позвоночника, которая проявляется болью в затылочной области, сообщил «Петербургский дневник».

Также врач подчеркнула, что головная боль может быть симптомом более серьезных заболеваний, таких как глаукома, опухоль мозга, неврит зрительного нерва при рассеянном склерозе и аневризма.