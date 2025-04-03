Врач Хохлова: скумбрия помогает поддерживать зрение и иммунитет

Диетолог и доктор медицинских наук Елена Хохлова назвала виды полезной и недорогой рыбы. Один из лидеров по содержанию омега-3 жирных кислот — скумбрия, отметила эксперт в беседе с Life .

Врач пояснила, что в 100 граммах продукта содержится до 2,5 грамма полезного вещества. Кроме того, в рыбе много витаминов A, D и E, поддерживающих зрение, здоровье кожи и иммунитет.

«Сельдь также содержит значительное количество витамина D, важного для здоровья костей и иммунной системы. Сельдь является отличным источником белка и минералов, таких как фосфор, калий и магний», — добавила медик.

Кроме того, специалист посоветовала включить в рацион минтай, поддерживающий функцию щитовидной железы благодаря йоду, и мойву, которая полезна благодаря кальцию, фосфору и селену.