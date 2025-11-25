Врач Хохлова отметила, что в электронных сигаретах канцерогенов не меньше, чем в обычных сигаретах

Врач центра здоровья Люберецкой областной больницы Наталья Хохлова поделилась способом, как избавиться от вредной привычки. В интервью «Радио 1» она подчеркнула важность индивидуального подхода к каждому курильщику. По словам Натальи Хохловой, ключ к успеху — корректировка всех факторов риска при поддержке врачей.

Одним из главных инструментов в помощи курильщикам является смокелайзер, отметила специалист. Этот прибор показывает уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе. Чем дольше и активнее человек курит, тем выше показатели. После обследования пациенты получают персональные рекомендации, которые помогают достичь положительных результатов, написали «Известия».

Врач также развеяла миф о вейпах и электронных сигаретах. Она подчеркнула, что в них канцерогенов не меньше, чем в обычных сигаретах.

Ранее Pravda.Ru писала о трех подходах, помогающих бросить курить: самостоятельный отказ, медицинская помощь и психологические методы.