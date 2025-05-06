Врач Ходова назвала отравления основной причиной обращения к медикам на майских

Наступившие майские праздники — долгожданное время отдыха, семейных прогулок и загородных пикников с традиционными угощениями. Но именно в этот период медики фиксируют резкий рост травматизма и обращений пациентов за врачебной помощью. Врач-терапевт Дзерасса Ходова в беседе с Life.ru назвала основные причины посещения врачей и подсказала, как уберечь себя от неприятностей.