Врач Ходова назвала отравления основной причиной обращения к медикам на майских
Наступившие майские праздники — долгожданное время отдыха, семейных прогулок и загородных пикников с традиционными угощениями. Но именно в этот период медики фиксируют резкий рост травматизма и обращений пациентов за врачебной помощью. Врач-терапевт Дзерасса Ходова в беседе с Life.ru назвала основные причины посещения врачей и подсказала, как уберечь себя от неприятностей.
Самым распространенным поводом для визита к врачу становятся пищевые и алкогольные интоксикации. Симптоматика таких отравлений включает тошноту, диарею, головные боли, мышечную слабость и повышение температуры.
Предотвратить осложнения можно соблюдением простых рекомендаций:
- Увеличьте потребление чистой питьевой воды для предотвращения обезвоживания.
- Прием сорбирующих препаратов (активированного угля, энтеросгеля) облегчит симптомы интоксикации.
- Исключите тяжелую пищу и спиртные напитки, чтобы не усугублять ситуацию.
При возникновении тяжелых повреждений, переломов, кровотечений, потере сознания или признаках анафилактического шока немедленно обращайтесь за профессиональной медицинской помощью. Грамотная профилактика и разумное поведение помогут насладиться праздничными днями без осложнений и неприятных последствий, заключила медик.