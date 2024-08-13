Врач Хлынова: лечение синдрома разраженного кишечника должно включать психотерапевтические методики

Синдром раздраженного кишечника считается одним из самых распространенных заболеваний пищеварительной системы. Его лечение обязательно должно включать в себя психотерапевтические методики, рассказала гастроэнтеролог Регина Хлынова сайту «Мир 24».

По словам врача, при синдроме нарушается взаимосвязь между головным мозгом и нервной системой кишки. Именно неадекватная реакция на стресс приводит к дисбалансу этого взаимодействия. Проблеме чаще подвержены женщины, поскольку они более эмоциональны.

Хлынова отметила, что полностью избавиться от синдрома можно, проведя ревизию жизненной ситуации в целом и получив адекватный курс лекарственной терапии.

«Интервью века»? О чем и зачем говорили Дональд Трамп и Илон Маск

Вестник «могилизации». Зачем сенатор Линдси Грэм приехал в Киев?

Адвокат оценил шансы обманутых владельцев квартиры Долиной вернуть деньги

Дьявольская Олимпиада: смотря ее с широко закрытыми глазами

Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте