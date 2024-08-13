Врач Хлынова: лечение синдрома разраженного кишечника должно включать психотерапевтические методики

Синдром раздраженного кишечника считается одним из самых распространенных заболеваний пищеварительной системы. Его лечение обязательно должно включать в себя психотерапевтические методики, рассказала гастроэнтеролог Регина Хлынова сайту «Мир 24».

По словам врача, при синдроме нарушается взаимосвязь между головным мозгом и нервной системой кишки. Именно неадекватная реакция на стресс приводит к дисбалансу этого взаимодействия. Проблеме чаще подвержены женщины, поскольку они более эмоциональны.

Хлынова отметила, что полностью избавиться от синдрома можно, проведя ревизию жизненной ситуации в целом и получив адекватный курс лекарственной терапии.