Врач Хисматуллин рекомендовал соблюдать технику подъема тяжестей во время дачных работ

С началом дачного сезона возрастает количество травм: боли в спине, суставах, порезы и ушибы становятся обычным делом. Врач по спортивной медицине и ЛФК Динар Хисматуллин рассказал «ФедералПресс» , как обезопасить себя во время работы на участке.

Специалист посоветовал равномерно распределять нагрузку и давать себе время на отдых. Необходимо работать в перчатках и закрытой обуви, проверять устойчивость лестниц и использовать защитные очки при взаимодействии с электроинструментами.

По словам медика, особое внимание следует уделить технике подъема тяжестей. Поднимать мешки с удобрениями или ведра с картошкой нужно правильно: присесть, согнуть колени, держать спину прямой и задействовать мышцы ног.