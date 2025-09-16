Врач Херимян назвала онемение рук возможным симптомом проблем с позвоночником

Онемение конечностей может выражаться в легком покалывании, ощущении «мурашек» или временном снижении чувствительности. Невролог Сюзанна Херимян поделилась информацией о причинах такого состояния, сообщил сайт Здоровье Mail .

Специалист обратила внимание на возможные проблемы с позвоночником. Широко распространены грыжи или остеохондроз шейного отдела, вызывающие компрессию нервных корешков. Это может приводить к онемению рук и мышечной слабости.

По словам врача, еще одна вероятная причина — туннельный синдром. Происходит сжатие нерва в области запястья, что вызывает онемение в большом, указательном и среднем пальцах. Симптоматика обычно усиливается ночью.

Херимян предупредила, что резкое онемение левой руки заслуживает особого внимания. Если оно сопровождается грудными болями, чувством нехватки дыхания, тревожностью или головокружением, это может указывать на приближающийся инфаркт миокарда.