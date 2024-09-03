Врач Хациев: вредные пищевые привычки из детства часто приводят к развитию ожирения во взрослом возрасте

Бариатрический хирург Бекхан Хациев в беседе с Lenta.ru призвал взрослых приучать детей к здоровой пище с малых лет. По словам медика, вредные пищевые привычки часто приводят к развитию ожирения во взрослом возрасте.

Медик пояснил, что если у ребенка еще в юношестве наблюдался лишний вес, он с высокой вероятностью сохранится и во взрослом возрасте. Важно следить за тем, чтобы он не потреблял калорийные, высокообработанные продукты с низкой питательной ценностью, написал сайт kp.ru.

Главная опасность ожирения заключается в тяжелых последствиях. Человек набирает вес постепенно, а скинуть его потом крайне сложно, добавил Хациев.