Врач Хациев: вредные пищевые привычки из детства часто приводят к развитию ожирения во взрослом возрасте

Бариатрический хирург Бекхан Хациев в беседе с Lenta.ru призвал взрослых приучать детей к здоровой пище с малых лет. По словам медика, вредные пищевые привычки часто приводят к развитию ожирения во взрослом возрасте.

Медик пояснил, что если у ребенка еще в юношестве наблюдался лишний вес, он с высокой вероятностью сохранится и во взрослом возрасте. Важно следить за тем, чтобы он не потреблял калорийные, высокообработанные продукты с низкой питательной ценностью, написал сайт kp.ru.

Главная опасность ожирения заключается в тяжелых последствиях. Человек набирает вес постепенно, а скинуть его потом крайне сложно, добавил Хациев.

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