Врач Хаткин рассказал, что курение провоцирует развитие множества бронхолегочных заболеваний

Курение провоцирует развитие множества бронхолегочных заболеваний, в том числе хронический бронхит и хроническую обструктивную болезнь легких. Об этом «ТСН24» рассказал заведующий пульмонологическим отделением Городской больницы № 10 г. Тулы Сергей Хаткин.

К другим важным фактором развития бронхолегочных заболеваний медик отнес избыточный вес.

«У людей с избыточным весом диафрагма как бы смещается вверх и может давить на легкие. В таком случае формируются базальные ателектазы», — пояснил Хаткин.

Врач предупредил, что проблемы с легкими начинаются и у тех людей, кто мало двигается и ведет преимущественно сидячий образ жизни.