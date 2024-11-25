Врач Хаткин рассказал, что курение провоцирует развитие множества бронхолегочных заболеваний

Курение провоцирует развитие множества бронхолегочных заболеваний, в том числе хронический бронхит и хроническую обструктивную болезнь легких. Об этом «ТСН24» рассказал заведующий пульмонологическим отделением Городской больницы № 10 г. Тулы Сергей Хаткин.
К другим важным фактором развития бронхолегочных заболеваний медик отнес избыточный вес.
«У людей с избыточным весом диафрагма как бы смещается вверх и может давить на легкие. В таком случае формируются базальные ателектазы», — пояснил Хаткин.
Врач предупредил, что проблемы с легкими начинаются и у тех людей, кто мало двигается и ведет преимущественно сидячий образ жизни.
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