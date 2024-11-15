Врач Харлов: в имбире содержится небольшое количество медикаментов, защищающих от разного рода стрессов
Врач-гастроэнтеролог, медицинский блогер Никита Харлов в беседе с «Радио 1» перечислил полезные свойства имбиря.
По словам эксперта, этот продукт славится не только как средство для укрепления иммунитета в период простуд, но и выделяется за счет содержания медикаментов, защищающих нас от разного рода стрессов.
«Основные его эффекты связаны с тем, что он является антибактериальным, противовирусным и противогрибковым средством», — процитировал «ФедералПресс» собеседника.
Некоторые люди высушивают имбирь и добавляют его в еду как пряность, однако, по словам Харлова, наиболее ценным считается именно свежий корень.
В заключение медик призвал избегать употребления имбиря на голодный желудок людям с проблемами ЖКТ.