Врач Харлов рассказал, что упавшие на пол продукты можно обработать яблочным уксусом

Для обработки продуктов, упавших на пол, можно использовать спиртовой антисептик, салициловую кислоту или яблочный уксус. Однако если поверхность сильно загрязнена, то такие меры могут быть неэффективны. Об этом рассказал врач-терапевт Никита Харлов в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам доктора, если поверхность пола недавно была очищена с использованием дезинфицирующих средств, то падение продукта на нее не представляет серьезной угрозы здоровью.

Например, в ситуации, когда кусочек сыра оказался на полу сразу после уборки, эксперт посоветовал поднять еду и аккуратно обработать ее специальным средством на основе спирта, салициловой кислоты или даже обычного яблочного уксуса. Такая простая процедура позволит избежать возможных неприятностей.

Однако Харлов предупредил, что чрезмерная обработка продуктами питания тоже нежелательна — ни в коем случае нельзя погружать пищу целиком в уксус. Если же пища упала на длительное время неиспользуемый или загрязненный пол, риск бактериального заражения значительно повышается, и никакие меры профилактики не смогут обеспечить полную безопасность, заключил терапевт.