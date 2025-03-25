Врач Харламенков: кашель после еды может обернуться проблемами с дыханием

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь может проявляться в виде кашля после приема пищи. Об этом рассказал гастроэнтеролог Евгений Харламенков в беседе с сайтом KP.RU .

Если симптом вызван ГЭРБ, пояснил специалист, самым нежелательным последствием может стать развитие бронхиальной астмы.

«Сам кашель не опасен, но стоит обратить внимание, почему он возникает», — подчеркнул врач.

По его словам, при попадании содержимого желудка в дыхательную систему происходит раздражение бронхов и развивается воспалительный процесс. В дальнейшем это провоцирует хронический кашель, одышку и серьезные проблемы с дыханием.