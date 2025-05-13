Врач Харитонов заявил о способности острой пищи укреплять слизистую желудка

Фото: Приготовление салата из авокадо с печеными овощами / Медиасток.рф

Острые блюда могут помочь людям с хроническими заболеваниями желудка. В беседе с сайтом KP.RU гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Андрей Харитонов развеял миф о негативном влиянии такой еды на ЖКТ.

По словам врача, острая пища не вредит желудку, а может даже улучшить состояние его слизистой.

«Сами по себе какие бы то ни было продукты не способны разъедать или обжигать слизистую желудка. Перец в том числе», — пояснил специалист.

Как отметил Харитонов, капсаицин — жгучее вещество, содержащееся в перце — активизирует микроциркуляцию в организме. Результатом становится укрепление защиты слизистой и стимулирование образования слизи.

Хотя поначалу острая еда способна усилить болевые ощущения, при регулярном употреблении она снижает чувствительность к боли у людей с функциональной диспепсией, добавил медик.