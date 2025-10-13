Врач Харитонов сообщил о способности стресса усиливать боль в желудке после еды
Боли и дискомфорт в желудке после приема пищи часто связаны не с гастритом, а с функциональной диспепсией. Об этом рассказал гастроэнтеролог Андрей Харитонов в беседе с сайтом KP.RU.
Как пояснил специалист, большинство неприятных ощущений вызвано повышенной чувствительностью нервов к растяжению, нормальной соляной кислоте или желчи.
«Стресс, тревога и недосып усиливают ощущения», — предупредил врач.
По его словам, эмоциональное напряжение и усталость могут провоцировать новые приступы боли, так как глубоко расположенные нервы посылают сигналы в мозг. Похожий механизм действует и при синдроме раздраженного кишечника.