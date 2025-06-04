Врач Харитонов сообщил, что 5 грамм соли в день считаются безопасным количеством

Фото: РИА «Новости»

Медики неоднократно указывали на вред таких продуктов, как снеки, газированные напитки и прочая «неполезная» пища для желудочно-кишечного тракта. Однако проблема не столько в жареной картошке или лимонаде, сколько в чрезмерном количестве соли и сахара, которые они содержат. Об этом KP.RU рассказал врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов.

«Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием соли ускоряет процесс деления клеток желудка, что повышает риск возникновения мутаций и развития онкологических заболеваний», — пояснил эксперт.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, безопасное количество соли в день составляет пять грамм (примерно одна чайная ложка), а сахара — 25 грамм (около шести ложек). Превышение этих норм увеличивает нагрузку на организм и может способствовать развитию серьезных заболеваний не только ЖКТ.

Харитонов также отметил, что вера в чудодейственную силу лечебных диет, таких как стол №1, №5 по Певзнеру, сегодня сильно преувеличена. В 1920-х годах такие диеты действительно могли немного облегчить состояние пациентов, но во многом это происходило за счет эффекта плацебо. Современные исследования показывают, что подобные диеты без медикаментозной терапии практически неэффективны.

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