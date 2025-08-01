Врач Харитонов развеял миф об увеличении желудка из-за переедания

Часто бывает так: съел человек половину арбуза или целое ведро черешни и думает: «Вот ведь, желудок мой растянулся! Отныне вечно хочется объесться». Однако на деле все обстоит иначе, рассказал гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Андрей Харитонов в беседе с сайтом KP.RU .

Как пояснил специалист, желание поглощать большие порции вызвано комплексными расстройствами, происходящими одновременно на гормональном и неврологическом уровнях. Гормоны грелин и лептин регулируют сигналы голода и насыщения, а нервы стенок желудка реагируют на химический состав и давление поступающей еды.

«Если же регулярно съедать все большие объемы пищи, со временем эти настройки сбиваются. И ощущение сытости может возникать позже», — отметил врач.

По его словам, в действительности переедание вовсе не означает растяжение желудка. Обычно причины кроются в нарушениях пищевого поведения, эмоциональном питании и реакции организма на стрессовые ситуации.