Врач Харина: злоупотребление сосудосуживающими каплями может привести к зависимости

Врач-оториноларинголог, член общества Европейского союза фониатров Дарья Харина в беседе с изданием Life рассказала, что злоупотребление сосудосуживающими каплями может привести к зависимости. Кроме того, у таких капель, хоть они и эффективны в борьбе с насморком, множество побочных эффектов.