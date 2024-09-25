Врач Харина: злоупотребление сосудосуживающими каплями может привести к зависимости

Врач-оториноларинголог, член общества Европейского союза фониатров Дарья Харина в беседе с изданием Life рассказала, что злоупотребление сосудосуживающими каплями может привести к зависимости. Кроме того, у таких капель, хоть они и эффективны в борьбе с насморком, множество побочных эффектов.
«При длительном применении может возникнуть сухость слизистых оболочек и кардиотоксический эффект, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе», — пояснила медик.
У некоторых людей сосудосуживающие капли повышают кровяное давление. Такие капли не должны использоваться более трех-пяти дней, добавила Харина.
Альтернативой каплям могут служить морская вода в гипертоническом растворе, ментоловые пастилки, горячие ванны и физические нагрузки.
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