Врач Харина предупредила, что переедание перед сном может привести к проблемам с голосом

Отоларинголог Дарья Харина в разговоре с «Москвой 24» рассказала, что некоторые привычки могут привести к проблемам с голосовым аппаратом.

Среди них — частое употребление газированных напитков, кислой и острой пищи, а также переедание за три часа до сна. Эти факторы увеличивают риск гастроэзофагеального рефлюкса — заброса кислого содержимого из желудка в пищевод и гортань. В результате может произойти ожог слизистых, что в свою очередь спровоцирует развитие воспалительных процессов.

Харина посоветовала отказаться от привычки увлажнять горло крепким чаем или кофе, так как из-за содержания танинов и кофеина они еще больше пересушивают слизистые. Она рекомендовала использовать в этих целях воду и делать глоток жидкости через каждые 20 минут.