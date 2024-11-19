Врач Хардыбакина: ношение корсета может повлиять на фигуру и здоровье

Врач-нейрохирург нейрохирургического отделения спинно-мозговой травмы ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» Эльвира Хардыбакина в беседе с «ТСН 24» рассказала, можно ли уменьшить талию с помощью корсета и влияет ли его частое ношение на здоровье.

Как пояснила медик, корсет считается не самой безопасной одеждой, поскольку его частое ношение может повлиять не только на фигуру, но и на здоровье.

«Происходит сдавливание мягких тканей, нарушение кровоснабжения в этой области и, соответственно, снижение поступления к этим тканям кислорода и питательных веществ», — сказала нейрохирург.

Из-за долгого ношения корсета талия действительно становится более узкой, потому что в результате длительного сдавления мышц снижается их тонус. Врач советует носить декоративный корсет, который изготавливается не из такого плотного материала, как специализированный.