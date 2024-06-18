Врач Харченко: тяга к сладкому может сигнализировать о грибковом поражении кишечника

Постоянное желание съесть что-то сладкое может указывать на кандидоз кишечника — состояние активного размножения грибков в ЖКТ. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра EMC Наталья Харченко в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, патогенная микрофона, грибы в том числе, питаются простыми углеводами. Именно они с помощью нейромедиаторов посылают сигнал в мозг, тем самым влияя на вкусовые предпочтения человека, сообщил сайт kp.ru.

Кроме того, непреодолимая тяга к сладостям также может быть реакцией на стресс, отметила Харченко.