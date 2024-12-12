Врач Харченко посоветовала ежедневно есть 400 г овощей для профилактики инфаркта

Риск возникновения инфаркта можно снизить, если вести активный образ жизни и правильно питаться. Какой рацион поможет сохранить здоровье, «Известиям» рассказала к. м. н., гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра EMC Наталья Харченко.

По ее словам, важно разнообразить свое ежедневное меню фруктами и овощами. В частности, следует в общей сложности съедать до килограмма граммов этих продуктов.

Врач добавила, что речь идет о некрахмалистых овощах и фруктах, которых в рационе должно быть около 400 граммов. Можно остановиться на моркови, свекле, помидорах, огурцах, луке, тыкве. Еще 250 граммов — отдать картофелю. Оставшиеся 350 — потратить на несладкие яблоки и цитрусовые.