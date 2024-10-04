Неравномерный выброс желчи — самая частая причина нарушения всасывания витаминов, в первую очередь — жирорастворимых. Об этом рассказала гастроэнтеролог Наталья Харченко в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, симптомами недуга являются боль в правом и иногда левом подреберье, тошнота, вздутие живота, горечь во рту. Данное состояние обычно возникает из-за стресса или недостатка полезных жиров в рационе, добавили «Известия».

Врач также отметила, что к проблемам с усвоением витаминов приводят заболевания кишечника, желудка, печени и поджелудочной железы.