Неравномерный выброс желчи — самая частая причина нарушения всасывания витаминов, в первую очередь — жирорастворимых. Об этом рассказала гастроэнтеролог Наталья Харченко в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, симптомами недуга являются боль в правом и иногда левом подреберье, тошнота, вздутие живота, горечь во рту. Данное состояние обычно возникает из-за стресса или недостатка полезных жиров в рационе, добавили «Известия».
Врач также отметила, что к проблемам с усвоением витаминов приводят заболевания кишечника, желудка, печени и поджелудочной железы.
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